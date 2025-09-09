【北京＝吉永亜希子】中国外務省は８日、日本維新の会の石平参院議員に対し、中国への入国禁止や中国国内の資産凍結などの制裁措置を決めたと発表した。即日発効する。制裁の理由について、石平氏が台湾や歴史、香港などの問題について「誤った言説」を広めたと主張している。これに対し、林官房長官は同日の記者会見で、外交ルートを通じて措置の撤回を中国側に申し入れたことを明らかにした。