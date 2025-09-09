「ブレーブス−カブス」（８日、アトランタ）カブス・今永昇太投手が今季１０勝目をかけて先発。初回２死から３番のアルビーズに中堅左へ先制ソロを被弾するなど、いきなり３点を失った。先頭を三ゴロ、２番を空振り三振に仕留めまずまずの立ち上がりかと思われたが、２死から落とし穴。今永はマウンド上で首をかしげた。さらに金河成に中前打を浴びると、ボールドウィンの中越え適時二塁打で２点目。アクーニャにも左前適