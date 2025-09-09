俳優の吉行和子さんが亡くなった事がわかった。90歳。所属事務所が明らかにした。所属事務所によると、吉行さんは9月2日未明に肺炎のため亡くなったという。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで行ったとしている。吉行さんは、1959年に「才女気質」「にあんちゃん」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。「3年B組金八先生」や「ナースのお仕事」など多数の作品に出演した。母はNHKの朝の連続ドラマのモデルにもなった、日本の