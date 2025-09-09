9月8日午後、静岡県掛川市の市道で、軽乗用車同士が正面衝突し、双方の車を運転していた1人が死亡、1人が重傷を負いました。 8日午後2時50分頃、掛川市大坂の市道交差点で、近くに住む無職の女性（85）が運転する軽乗用車と、同じく近くに住む女性（50）が運転する軽乗用車が正面衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた85歳の女性が全身を強く打ち病院に運ばれましたが、病院で死亡が確認されました。もう一方の車を