ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、故障者に言及した。この日のロッキーズ戦は5日（同6日）のオリオールズ戦を背中の張りで登板回避したグラスノーが先発マウンドに上がる。ロバーツ監督は「彼が“体調がいい”と伝えてくれたので、それを信じて進め、状況を再評価するが、タイラーが普通に登板できることを望んでいる。戻ってくることは大きなプラスだ」