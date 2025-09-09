Microsoftのプロダクトマネージャーを務めるMerill Fernando氏は9月5日(米国時間)、「MC1148534 - Retirement of Outlook Lite app｜Microsoft 365 Message Center Archive」において、Android向け軽量メールアプリ「Outlook Lite」を廃止すると発表した。2025年10月6日に廃止を開始し、この日以降の新規のインストールはブロックされるという。MC1148534 - Retirement of Outlook Lite app｜Microsoft 365 Message Center Archive