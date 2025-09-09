東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.50高値173.91安値172.89 175.00ハイブレイク 174.45抵抗2 173.98抵抗1 173.43ピボット 172.96支持1 172.41支持2 171.94ローブレイク ポンド円 終値199.75高値200.35安値199.37 201.26ハイブレイク 200.80抵抗2 200.28抵抗1 199.82ピボット 199.30支持1 198.84支持2 198.32ローブレイク