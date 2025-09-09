東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.43高値8.45安値8.36 8.56ハイブレイク 8.50抵抗2 8.47抵抗1 8.41ピボット 8.38支持1 8.32支持2 8.29ローブレイク シンガポールドル円 終値114.93高値115.52安値114.85 116.02ハイブレイク 115.77抵抗2 115.35抵抗1 115.10ピボット 114.68支持1 114.43支持2 114.01ローブレイク 香港ドル