東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6592高値0.6599安値0.6544 0.6668ハイブレイク 0.6633抵抗2 0.6613抵抗1 0.6578ピボット 0.6558支持1 0.6523支持2 0.6503ローブレイク キーウィドル 終値0.5940高値0.5946安値0.5877 0.6034ハイブレイク 0.5990抵抗2 0.5965抵抗1 0.5921ピボット 0.5896支持1 0.5852支持2 0.5827