米雇用年次改定を前にドル売り強まる、ドル円147.20円台一部で100万人減予想 きょう23時の米雇用者数の年次改定を前にドル売りが強まっている。ベッセント米財務長官は80万人の下方修正の可能性があるとしている。バンカメや野村など一部金融機関は100万人近く下方修正される可能性があると指摘。過去のデータではあるものの、大幅な下方修正となれば米労働市場はすでに勢いを失っていたことが示され、9月50bp大幅利下