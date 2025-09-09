さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。9月8日（月）に放送された同番組には、チュートリアル・徳井義実が登場。30年の芸歴を振り返る企画の後編で、2019年からの活動自粛期間を振り返った。【映像】チュートリアル徳井、あの騒動で「もう辞めなあかんのかな」2019年、税金の申告漏れが発覚しレギュラー番組を降板するなど、活動を自粛した徳井。「報道が出て、その日のう