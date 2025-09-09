泣いても笑ってもあと1試合だ。AFC U23アジアカップ予選の最終節が日本時間9日午後9時半から行われる。クウェートに勝利もしくは引き分ければ、首位で本大会行きが確定。しかし、敗れれば2位となる。各組2位の上位4チームに与えられる出場権獲得は勝点や得失点差を考えれば、厳しい状況に追い込まれる。そうした状況下で大岩剛監督が率いるロス五輪世代で構成されるU-22日本代表は8日、ヤンゴン市内で試合前日練習を実施した。