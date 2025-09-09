８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１１４．０９ドル高の４万５５１４．９５ドルと反発した。週内には物価関連の経済指標の発表が相次ぐ予定だが、根強い利下げ観測が全体相場の下支え要因となった。ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。 ウォルマート＜WMT＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が買われ、ＩＢＭ＜IBM＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やライブ・ネイション・エンターテイン