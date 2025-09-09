京都府警本部勤務する京都府内の公立中で教室にモバイルバッテリー型カメラを設置し、着替え中の女子生徒を動画で盗撮したとして、向日町署は9日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで京都市西京区、教員松岡寿俊容疑者（39）を逮捕した。「設置したのは間違いない」と容疑を認めている。逮捕容疑は5日午後1時40分ごろから午後2時20分ごろまでの間、教室にカメラを設置し、着替え中の女子生徒5人を盗撮した疑い。署によ