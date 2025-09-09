東京文京区に住む中国人のチャオさんは引っ越しを準備中だ。どこに行っても聞こえてくる中国語のせいだ。中国から移住してきた昨年1月、当時は自分を含めてマンション内の中国人世帯は3戸しかなかったが、今は11戸に増えた。チャオさんは「中国が嫌で出てきたのに、ここに中国人社会ができつつある」とし「中国人が少ない都市に移ろうと考えている」と話した。中国人の日本移住が増えている。日本法務省によると、昨年末現在、日本