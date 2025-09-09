ドジャースは8日（日本時間9日）、右脇腹を痛め、負傷者リスト（IL）入りしていたマックス・マンシー内野手（35）の復帰を発表した。マンシーは8月13日（同14日）のエンゼルス戦の試合前練習で右脇腹の痛みを訴え、同戦を欠場。15日（同16日）にIL入りした。今季は開幕から不調に苦しんだが夏場に徐々に復調。ところが、左膝の負傷で7月上旬から約1カ月間、戦線離脱。8月4日のカージナルス戦で約1カ月ぶりに復帰したばかりだ