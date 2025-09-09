握手するパレスチナ自治政府のアッバス議長（左）とスターマー英首相＝8日、ロンドン（JonathanBrady/PA通信＝共同）【ロンドン共同】パレスチナ自治政府のアッバス議長は8日、英ロンドンでスターマー首相と会談した。アッバス氏は英国が条件付きでパレスチナを国家承認する方針を示したことを歓迎した。英首相官邸が発表した。会談では将来のパレスチナ統治にイスラム組織ハマスの役割がないことも確認した。英メディアによ