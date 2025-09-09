土屋アンナの母がステージ4のすい臓がんと闘う姿に密着。余命1年半と宣告されてから1年後、娘や孫たちと念願の奄美大島旅行を果たした。【映像】1年間で13キロ減も…娘や孫たちと旅行を楽しむ土屋アンナの母9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、