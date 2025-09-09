女優吉行和子さんが2日未明に肺炎で亡くなったことが9日、分かった。所属事務所が発表した。90歳だった。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで執り行ったという。吉行さんは中3の時に初めて見た劇団民芸の舞台に感激し、同劇団に入り女優を志した。57年に「アンネの日記」で主演し、初舞台を踏んだが、33歳の時に民芸を退団。役に恵まれず、葛藤を抱えた時期もあったが、1年に1度、自分で演目を探し、自分でスタッフも集める形で