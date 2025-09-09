9月7日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。第5子出産直後に撮影したという動画にて、自身の体調について語った。【関連】「1番大変だったかも」辻希美、5度目の妊婦生活を回想「メンタルもだいぶ来てた」動画冒頭、辻は、第5子出産の翌朝に回している動画だと説明しつつ、「なんかめっちゃくちゃむくんでる。顔もだし手もだし」とコメント。続けて、「夜中、後陣痛がヤバすぎて。びっくりするぐらい陣痛並