三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブブランドのクレジットカードの海外事務手数料を改定する。ダイナースクラブ ブランドのカード（提携カード・法人カードを含む）は2.00％（現行1.30％）、Mastercardブランドで発行するダイナースクラブ コンパニオンカード・ダイナースクラブ ビジネス コンパニオンカード・ダイナースクラブ プレミアム コンパニオンカード・ダイナースクラブ コーポレート コンパニオンカードは3.63％