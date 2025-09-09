トッテナム・ホットスパーに所属するU−21フランス代表FWマティス・テルは、自身がチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨むメンバーから外れたことについて口を開いた。8日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』がコメントを伝えている。現在20歳のテルは、2025年2月にバイエルンからトッテナムにローン移籍すると、昨季はトッテナムで公式戦20試合に出場して3ゴール2アシストを記録。今年7月には完全移籍に