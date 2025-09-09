メキシコで2階建てのバスと貨物列車が踏切内で衝突し、10人の死亡が確認されました。【映像】破損した2階建てバス首都メキシコシティの北西に位置するアトラコムルコ市で8日早朝、2階建てのバスと貨物列車が衝突し、女性7人と男性3人の合わせて10人が死亡、61人がけがをしました。現地メディアは、渋滞で道路が混雑する中、遮断機の無い踏切にバスがゆっくりと進入し、高速で走行していた貨物列車が横から衝突したと伝えてい