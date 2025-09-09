8日、議会選の結果を受け両手を上げるノルウェーのストーレ首相＝オスロ（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】北欧ノルウェーで7〜8日に投票された議会（一院制、定数169）選で、即日開票の結果、ストーレ首相率いる与党労働党を中心とした中道左派勢力が過半数を獲得し、勝利した。労働党が第1党となり、ストーレ氏が首相を続投する見通し。国営放送NRKが報じた。NRKによると、労働党など5党による中道左派勢力が88議席を獲得し