¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò±§Ãè¤Ë¿Ê½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡©NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥°¥ëー¥×²ñÄ¹¤Î¥É¥Ê¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¤¬¡¢°ÛÎã¤Î¡È¼Õºá¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡Ø¥ï¥¤¥¹¥Ô¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥ìー¥¹¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¶õ¤äÉ¹ÀãÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÉñÂæ¤òÅ¸³«¤¹