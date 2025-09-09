いまや外国人労働者は日本社会に欠かせない存在だ。一方で、その増加によって軋轢も生じてきたのは、「日本人ファースト」を訴えた政党が７月の参議院議員選挙で大きく躍進したことから可視化された。現在の外国人比率は３％を切る水準だが、今後とも日本人の出生率が高まらず、労働力不足を外国人労働者が補う事態が持続したらどうなるのか。著書『「人口ゼロ」の資本論』で日本の人口減少の根本原因を明らかにした碩学が、将来の