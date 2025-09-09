広島の新井貴浩監督（４８）が若手選手たちに「がむしゃら」な姿勢でのアピールを求めた。チームを見渡せば、ドラフト１位・佐々木を筆頭に、中村奨、羽月、前川などの若手が試合に出場しながら経験を重ねている。指揮官は「成長していく過程は時間がかかる」と前置きした上で、「いつまでもチャンスがあるとは思ってほしくない。来年になれば新しい選手も入ってくる。今のチャンスをつかめるように頑張ってもらいたい」と鋭い