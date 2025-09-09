プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念した、虎党芸能人による祝福企画「バンザイ！芸能界虎党歓喜の輪」。第２回は俳優の夏木マリ（７３）が登場です。ファン歴６０年という熱すぎる虎党で、２年ぶりのＶに喜び爆発。今季の戦いぶりや、甲子園球場での野望などあふれる思いを語りました。◇◇虎グッズもスタイリッシュに着こなす姿からファン歴の長さもにじむ。「もう最高の気分です。再び阪神の黄金時代