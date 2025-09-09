チーム4点目のゴールを決め喜ぶイタリアのラスパドーリ＝8日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は8日、各地で行われ、I組のイタリアはイスラエルに5―4で競り勝ち、3勝1敗の勝ち点9で同組2位に浮上した。イスラエルは3勝2敗。L組はクロアチアがモンテネグロに4―0で快勝し、4戦全勝。B組はスイスがスロベニアを3―0で下して2連勝を飾った一方、スウェーデンはコ