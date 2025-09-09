毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月10日放送の第118話では、嵩（北村匠海）の映画監督作『やさしいライオン』が公開される。 参考：『あんぱん』でもついに誕生秘話へ『アンパンマン』はなぜ愛され続けているのか のぶ（今田美桜）が編集者に『アンパンマン』を差し出した第117話。 第118話では、のぶは八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに『アン