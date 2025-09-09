私はカナコ。家族は夫のサトルと、小2の息子カナタです。私たちの家の近くには、義両親が住んでいるので時々お邪魔しています。義父は若い頃に家業を継いだこともあってか、いつも自信満々でプライドが高いタイプ。義母はそんな義父をうまく立てつつ、穏やかに寄り添っているような人です。対照的に見えてとてもバランスがとれた夫婦で、2人ともいつも私たちに親切にしてくれます。さて今週末も義両親に誘ってもらい、義実家にお邪