i‐dleのミンニが、9月8日（月）に自身のInstagramを更新。BLACKPINKのリサと日本を満喫する様子が公開され、ファンから反響が集まっている。【写真】バレない？変装なしで有楽町に降臨したミンニ■ファンから驚きの声この日ミンニは、日本で撮影された複数枚の写真を投稿した。写真には、美しいウエストが際立つ黒のトップスに黒のパンツを合わせたコーディネートのミンニが“変装なし”の状態で日本の街中を散策する様子