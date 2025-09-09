9日（火）秋雨前線の影響で全国的に雲が広がりやすいでしょう。午後は局地的な激しい雷雨に注意が必要です。【9日（火）の天気】秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸に停滞しています。前線に近い東北南部や山陰では、午前中から雨の降るところがありそうです。前線に向かって南から湿った空気が流れ込むため、東日本や西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。また、北日本では気圧の谷の影響で雲が多く、北海道北