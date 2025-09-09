テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、2025年9月7日にインスタグラムを更新。サウナを楽しんだことを報告した。「日光にサウナに入りに行ってきました〜」三谷アナはインスタグラムで、「日光にサウナに入りに行ってきました〜」と切り出し、サウナを楽しむ写真を投稿。醤油樽の水風呂に浸かる写真を公開し、「足がつかない深さ！！」だと明かした。投稿には、川沿いをキャミソールとミニスカート、サンダル姿で歩く後ろ姿の写真も。