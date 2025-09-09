【本日の見通し】米雇用者数年次改定暫定発表に注目 昨日の市場は、週末の石破首相退陣表明を受けた円売りに148円50銭超えまで東京午前に上昇も、その後はドル売り円買いが優勢となった。次期首相候補の高市氏が積極財政論者で財政赤字警戒が広がったことなどが円売りにつながったが、10月4日の総裁選まである程度期間があり、候補者がまだ出そろっていないなどの理由から、影響が抑えられた。石破首相退陣の影響が落ち