東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.50高値148.58安値147.34 149.51ハイブレイク 149.05抵抗2 148.27抵抗1 147.81ピボット 147.03支持1 146.57支持2 145.79ローブレイク ユーロドル 終値1.1763高値1.1765安値1.1692 1.1861ハイブレイク 1.1813抵抗2 1.1788抵抗1 1.1740ピボット 1.1715支持1 1.1667支持2 1.1642ローブレイク