タレントの水沢アリーが別人のように雰囲気が変わった姿を見せた。９日までにインスタグラムを更新。３日に３５歳となって「誕生日を迎えて７年ぶりのクロカミロング！色々な髪色を楽しもう」と記し、黒髪にし、黒のタートルネックを着た自身のショットをアップした。この投稿には「カッコいい〜」「ゴージャス」「超絶最高に綺麗」「美しい」などの声が寄せられている。水沢は２０１３年からバラエティー番組などに出演し