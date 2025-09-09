JR職員に催涙スプレーをかけた男が傷害の現行犯で逮捕された。8日午後4時前、JR錦糸町駅で「スプレーをかけられた」と通報があった。改札すり抜けようとした男に職員が声かけ警視庁によると、切符なしで改札を通り抜けようとした男（自称29）に非番中のJR職員が声をかけたところ、顔に催涙スプレーをかけられ軽傷を負ったという。男は傷害の現行犯で逮捕された。