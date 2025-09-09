○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：５０日・マネーストック ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １５：４５仏・鉱工業生産 ※日・閣議 ※米・３年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ベステラ，アス