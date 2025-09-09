８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円５０銭前後と前週末と比べて７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円５０銭前後と同７５銭程度のユーロ高・円安だった。 石破茂首相が７日に辞意を表明したことで、次期政権での拡張的な財政政策が意識されたほか、政局の不安定化で日銀の利上げ再開が遅れるとの見方から円が売られやすかった。た