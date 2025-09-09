まろ／1992年生まれ、東京都出身。新卒でテレビ朝日に入社し、オウンドメディアを運営・デジタル領域の番組プロモーションに従事した後、2023年9月に独立。現在は、おひとりプロデューサーとして活動している（撮影：梅谷秀司）【写真を見る】漫画『おひとりさまホテル』の雰囲気はこんな感じ！昔は「ひとり」「ぼっち」などネガティブな響きがあった“ひとり時間”だが、近年、旅行や食事のほか、生活のさまざまなシーンでひとり