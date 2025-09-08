症状がなくても発症しているかもしれない「性感染症」。受診の目安やタイミングについて「シュシュレディースクリニック 戸田公園」の前出先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【｢性感染症｣の症状や潜伏期間とは? 医師が受診すべきタイミングも解説 診断までの流れも説明】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：前出 喜信（シュシュレディ&#