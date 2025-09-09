モデルでタレントの佐藤栞里（35）が9日までに自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を振り返った。佐藤は「夏のおもいで」とし焼きそばやお好み焼き、そばを食べる様子を公開。「結局のところ食べてばっかりですけれどもやっぱり夏がすきだなってね」とつづった。さらに「#かき氷とたこ焼きの相性に目覚めた夏」とし2つを同時に食べる写真もアップした。フォロワーからは「笑顔が素敵」「世界一食べてるところが似合い