西武のルーキー・渡部聖は7日のロッテ戦で小島から今季9号ソロを左翼に放ち、シーズン10号に王手をかけた。過去の西武で新人の2桁本塁打は、西鉄時代の50年深見安博22本、52年中西太12本、53年豊田泰光27本、西武となって以降の81年石毛宏典21本、86年清原和博31本、03年後藤武敏11本と6人が達成。渡部聖がマークすると、22年ぶり7人目となる。9日の相手先発投手の岸（楽）とはこれまで4試合で11打席対戦。結果は11打数3安打