日本プロ麻雀連盟の女流プロ最高峰タイトル「女流桜花」への挑戦権を争う女流桜花Aリーグの第6節B卓が9月8日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガーの魚谷侑未が卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟の選手も多数参加する「Mリーグ」今シーズンは残留争いの真っ只中にいる魚谷だったが、今節は奮闘。1回戦は1人沈みのラスを引いてしまい苦しいスタートになったが、2回戦で2着に入ると、3回戦では逆に1人浮き