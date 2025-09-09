レギュラーシーズンも残りあとわずか。今年も別れの季節がやってきた。長距離砲として、一時代を築いた中日・中田が今季限りでの引退を表明した。菅野（オリオールズ）、丸（巨人）、菊池（広島）、中村（ソフトバンク）ら職人気質を感じさせる選手がそろう89年度生まれ。長く同じパ・リーグでしのぎを削った楽天・鈴木大地内野手（36）も「僕らの世代のNo.1選手。まだやれるんじゃないかという思いと、それなりの覚悟だったん