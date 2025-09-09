3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・田中瑛斗について言及した。佐々木氏は田中について「右バッターはシュートを意識して、スライダーがありますから、横の使い方が上手ですよね。彼がいることは大きいですよね。7回というところはね」と評価。現役ドラフトで日本ハムから巨人に加入した今季、ここまで54試合に登板して、1勝3敗31ホールド、防御率2.0