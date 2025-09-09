日々、膨大な数となる電車や駅構内での忘れ物。調査によるとJR東日本だけでもなんと年間約200万件を超える忘れ物を扱っているそうた。 【画像】鉄道では日々、大量の忘れ物が 今、SNS上で大きな注目を集めているのは、そんな鉄道関係の忘れ物の一例をまとめたリスト。 「電車の乗務員してるとお客さんの忘れ物とか落とし物とか結構拾うんでまとめてみた」 と件の紹介したのは鉄道乗務員のやまとじさん（@yamatozi201）。 カサ