SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「純」でした！■解説上から読むと「至純（しじゅん）」左から読むと「清純（せいじゅん）」右に向かって読むと「純金（じゅんきん）」下に向かって読むと「純潔（じゅんけつ）」パッと思い浮かびまし