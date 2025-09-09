伝説のロックバンド、クイーンが自らのブランドワインを発売する計画を進めているという。『ボヘミアン・ラプソディ』などの名曲で知られるクイーンは、カイリー・ミノーグやテイク・ザットのゲイリー・バーロウらに続き、セレブによるワイン市場への参入を目指している。 【写真】プロジェクトに関与しているブライアン・メイ 英紙ザ・サンによると、関係者は「クイーンがワイン